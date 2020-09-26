- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قُتل 16 عنصرًا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، اليوم (السبت)، في عملية عسكرية جنوبي الصومال.
وأوضح مصدر عسكري أن قوة من الجيش الصومالي نفذت عملية عسكرية في بعض القرى التابعة لمنطقة بريري بمحافظة شبيلى السفلى؛ أسفرت عن مقتل 16 مسلحًا من عناصر حركة الشباب خلال الساعات الماضية.
وذكر المصدر أن الجيش حرر نحو 40 طفلاً، اختطفتهم الحركة من بعض محافظات البلاد من أجل تدريبهم على التفجيرات.حركة الشباب الصومالية
26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442 09:05 PM
حرر 14 طفلاً مختطفًا للتدريب على التفجيرات
قُتل 16 عنصرًا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، اليوم (السبت)، في عملية عسكرية جنوبي الصومال.
وأوضح مصدر عسكري أن قوة من الجيش الصومالي نفذت عملية عسكرية في بعض القرى التابعة لمنطقة بريري بمحافظة شبيلى السفلى؛ أسفرت عن مقتل 16 مسلحًا من عناصر حركة الشباب خلال الساعات الماضية.
وذكر المصدر أن الجيش حرر نحو 40 طفلاً، اختطفتهم الحركة من بعض محافظات البلاد من أجل تدريبهم على التفجيرات.
، الجيش الصومالي يقتل 16 عنصرًا من حركة الشباب في عملية عسكرية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الصومالي يقتل 16 عنصرًا من حركة الشباب في عملية عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.