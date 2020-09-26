رئيسة الوزراء البلجيكية: نأمل أن يشكل اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل حجر الزاوية للاستقرار والازدهار بالمنطقة المزيد

أشادت رئيسة الوزراء البلجيكية، صوفي ويلمس، السبت، بمعاهدات السلام التي تم توقيعها مؤخرا بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.

وأعربت ويلمس عن أملها أن يشكل اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل حجر الزاوية للاستقرار والازدهار بالمنطقة.

كانت بلجيكا من أوائل الدول التي رحبت بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل والتي تم بموجبها تم أوقفت تل أبيب ضم الأراضي الفلسطينية بما يحافظ على حل الدولتين ويبقي فرص السلام قائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

Advertisements

ووصف جوفين وقف خطط إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح" .

وشدد على أن "السلام الدائم في المنطقة يعتمد على حل الدولتين وفق القانون الدولي والمعايير المتفق عليها دوليا".

وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقعت الإمارات معاهدة سلام مع إسرائيل، فيما وقعت البحرين إعلان تأييد السلام، في حفل أقيم بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من الوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى.

ووقع المعاهدة عن الجانب الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعن الجانب البحريني وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، كما مثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.