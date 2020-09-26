محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس أنهى حياة 8 مرضى في آخر 24 ساعة سجلت ليبيا 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و324 حالة شفاء، و8 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وبين المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم (السبت)، أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 31 ألفًا و828 حالة، و17 ألفًا و832 حالة شفاء، فيما توفي 499 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس.فيروس كورونا الجديد 26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442 08:44 PM Advertisements الفيروس أنهى حياة 8 مرضى في آخر 24 ساعة 538 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في ليبيا ترتفع إلى 31828 538 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في ليبيا ترتفع إلى 31828 سجلت ليبيا 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و324 حالة شفاء، و8 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وبين المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم (السبت)، أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 31 ألفًا و828 حالة، و17 ألفًا و832 حالة شفاء، فيما توفي 499 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس. الكلمات المفتاحية ، 538 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في ليبيا ترتفع إلى 31828 ،

المصدر : الخليج 365

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