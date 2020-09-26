محمد بن مسعود - الدمام - ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية دينيش غوناواردينا. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تطويرها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير الجبير يجري اتصالاً هاتفيًّا مع وزير خارجية سريلانكا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-26 أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية دينيش غوناواردينا. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تطويرها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442 Advertisements 08:13 PM اخر تعديل 26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442 08:48 PM ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية دينيش غوناواردينا. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تطويرها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ، الجبير يجري اتصالاً هاتفيًّا مع وزير خارجية سريلانكا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يجري اتصالاً هاتفيًّا مع وزير خارجية سريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.