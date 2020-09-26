، "كورونا"ينقل عدواه إلى 6042 بريطانيًّا خلال يوم ،

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ذكرت الحكومة البريطانية اليوم السبت أنها سجَّلت 6042 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و34 وفاة بين حالات ثبتت إصابتها بالفيروس منذ فترة لا تتعدى 28 يومًا.
وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة البريطانية اليوم أنها اعتقلت عشرة أشخاص في مظاهرة بوسط لندن احتجاجًا على إجراءات العزل العام، في حين أُصيب أربعة ضباط في المناوشات، بينهم اثنان نُقلا إلى المستشفى.فيروس كورونا الجديد
26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442 08:33 PM
اعتقال 10 متظاهرين ضد العزل وسط لندن"كورونا"ينقل عدواه إلى 6042 بريطانيًّا خلال يوم
ذكرت الحكومة البريطانية اليوم السبت أنها سجَّلت 6042 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و34 وفاة بين حالات ثبتت إصابتها بالفيروس منذ فترة لا تتعدى 28 يومًا.
وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة البريطانية اليوم أنها اعتقلت عشرة أشخاص في مظاهرة بوسط لندن احتجاجًا على إجراءات العزل العام، في حين أُصيب أربعة ضباط في المناوشات، بينهم اثنان نُقلا إلى المستشفى.
، "كورونا"ينقل عدواه إلى 6042 بريطانيًّا خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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