شكرا لمتابعة خبر عن المرور: حالتان يجب فيهم تنبيه المخالف إذا تراكمت عليه المخالفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت إدارة المرور، شروط تنبيه المخالف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات.
وقالت إدارة المرور أن المادة «٧٥» من نظام المرور الفقرة «٣»، تنص على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها.
وأضافت المرور، إلى أنه يبلغ المخالف بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا، فإذا لم يسدد يحال للمحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات.
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