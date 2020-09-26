شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. يقظة وشجاعة رجال الحد الجنوبي في مواجهة الأهداف المعادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): سلطت وزارة الحرس الوطني الضوء على مشاهد تدل على يقظة وشجاعة رجال الحد الجنوبي في الدفاع عن الوطن ومواجهة الأهداف المعادية له. سلطت وزارة الحرس الوطني الضوء على مشاهد تدل على يقظة وشجاعة رجال الحد الجنوبي في الدفاع عن الوطن ومواجهة الأهداف المعادية له. وبثت الوزارة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة، مقطع فيديو يرصد كيفية التصدي للأهداف المعادية في الحد الجنوبي بنجران. وأظهر المقطع التواصل الذي يتم بين مركز القيادة والسيطرة بنجران وجنود الحد الجنوبي، وكيفية نجاحهم في التغلب على الأعداء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. يقظة وشجاعة رجال الحد الجنوبي في مواجهة الأهداف المعادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.