نصائح يجب معرفتها قبل الموافقة على إصدار البطاقة الائتمانية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):سلطت اللجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية الضوء على عدة نصائح يجب مراعاتها قبل إصدار البطاقة الائتمانية.
وشددت على ضرورة قراءة الشروط الأحكام للبطاقة الائتمانية جيداً قبل إصدارها، وكذلك التعرف على مزايا البطاقة الائتمانية ورسومها ونسبة الفوائد قبل الموافقة على إصدارها.
ونصحت الأفراد أيضا بالتأكد من مناسبتها لإحتياجاتهم ومستوى دخلهم وقدرتهم على تحمل سداد الالتزامات المترتبة عن استخدامها.
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