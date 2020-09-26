شكرا لمتابعة خبر عن التجارة توضح سياسة الاستبدال والاسترجاع بين التاجر والمستهلك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة التجارة أن لكل منشأة سياستها الخاصة في استبدال واسترجاع السلع، مؤكدة أنه في حال كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات فيحق للمستفيد استرجاعها.
وأشارت وزارة التجارة، إلى مزايا تطبيق تخفيضات، حيث يتيح للمستهلك معرفة التخفيفات الحقيقية ويحمي من التخفيضات الوهمية.
وأضافت الوزارة، أن تطبيق تخفيضات يعطيك العلم الأكيد ويحميك من التخفيضات الوهمية.
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