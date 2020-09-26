شكرا لمتابعة خبر عن 5 خطوات ضرورية لتعديل الدخل في برنامج حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حدد برنامج حساب المواطن عدة خطوات تُمكن الفرد من تعديل البيانات والدخل الخاص به. حدد برنامج حساب المواطن عدة خطوات تُمكن الفرد من تعديل البيانات والدخل الخاص به. وذكر البرنامج أن التعديل يتم من خلال الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب، تليه الإفصاح عن الدخل. وأضاف أن الخطوت الثالثة تتمثل في الدخول إلى “الإجراءات”، ثم يتم تعديل الدخل، وبعدها الضغط على أيقونة “حفظ”.

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