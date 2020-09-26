شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل للأسبوع الخامس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشرت وزارة التعليم، جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الخامس عبر قنوات عين. نشرت وزارة التعليم، جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الخامس عبر قنوات عين. وأوضحت الوزارة أن البث عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 استقطاب عمودي، يبدأ من الساعة 9 صباحاً لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية. وأضافت أن البث لطلاب المرحلة الابتدائية يبدأ من الساعة 3 عصراً ، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب. Advertisements

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