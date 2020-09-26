شكرا لمتابعة خبر عن شابان سعوديان يؤسسان شركة للتعليم الإلكتروني في وادي السيليكون بأمريكا(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روى شابان سعوديان من رواد الأعمال، تفاصيل تأسيسهم لشركة متخصصة في التعليم الإلكتروني من وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رائد الأعمال السعودي، المهندس محمد المدني، على قناة " إم بي سي " أنه عرض فكرة إنشاء شركة "كلاسيرا" على أصدقائه خلال تواجده في الولايات المتحدة للدراسة عندما كان في سن الـ18، وهو ما لاقى استجابة منهم دفعتهم للسير بخطوات سريعة لتأسيس الشركة.

وأضاف أنهم واجهوا مشكلات في بداية التأسيس، خاصة وأن الأمريكيين توقعوا فشلهم، خاصة في ظل المنافسة القوية بين الشركات التقنية المتخصصة هناك.

وتابع أنهم نجحوا في إقناع مدارس الصف الأول في الولايات المتحدة بأهمية المنصة المتخصصة في التعليم الإلكتروني، كما عقدوا اتفاقاً مع جامعة الدول العربية لدعم شركة "كلاسيرا" لوزارات التعليم بالعالم العربي.