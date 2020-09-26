شكرا لمتابعة خبر عن كهف "عين هيت" في الخرج شاهد على رحلة الملك المؤسس (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو كهف " عين هيت " في الخرج الذي يعد شاهدًا على رحلة الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله-

وبدأت قصة الكهف عندما علم الملك عبدالعزيز بأن جميع موارد المياه في هذه المنطقة محاصرة فتوجه برجاله إلى مورد " عين هيت " لكونه أكثر أمانا ولكن الدليل الذي كان يرافقهم كاد أن يخطئ الطريق عند حلول الظلام.

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وبحسب الفيديو فإن الكهف يحتوي على عدة حفر تعد مدخلا لخزان مياه جوفية واسع يقع على عمق كبير تحت سطح الأرض.

ويعتبر " عين هيت " من العيون الشائعة الحدوث في الصخور الكارثية التي تحدث فيها تجويفات أي انهيارات في الطبقة السطحية بفعل الإذابة ثم يحدث هبوط لهذه التكوينات فيصبح هناك فتحات رأسية وفتحات هابطة مثل كهف " عين هيت ".

وأصبح كهف " عين هيت " مقصدا للسياح والباحثين لما يحتويه من أسرار وعجائب تستحق الوقوف عليه والبحث والغوص في مياه أعماقه المتواجدة في خزانه الصخري.