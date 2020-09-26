ضبط تنظيم أجنبي بالرياض امتهن سلب العاملين عبر تطبيقات النقل والتوصيل بالأسلحة البيضاء

تمكّنت شرطة منطقة الرياض من القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة؛ امتهنوا سلب العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل.

وفي التفاصيل، قال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إنَّ المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة، من الجنسيات المالية والتشادية والنيجيرية، جميعهم في العقد الثاني من العمر.

وأوضح الكريديس، أنَّ المتهمين الثلاثة تورطوا في ارتكاب عددٍ من الجرائم تركز معظمها بحي منفوحة وسط مدينة الرياض، امتهنوا من خلالها استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.

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وأفاد الكريديس، أنَّ قيمة المسروقات بلغت (20,000) ريال، وقد جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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