أخبار السعودية اليوم.. تراجع أسعار الذهب في المملكة.. و«التنمية الزراعية» يقدم دعمًا بـ 3 مليارات ريال

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت، الموافق 26 سبتمبر 2020م منها: تراجع أسعار الذهب في السوق السعودية.. وعيار 21 بـ196.53 ريال، و«التنمية الزراعية» يقدم دعمًا بـ 3 مليارات ريال لـ8 قطاعات ريفية، و3 أشياء تحسم التفريق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا.

جدد المرور السعودي، تذكير بالتقويم المعتمد في احتساب السن عند استخراج تصريح بالقيادة.

تراجعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، الموافق 26 سبتمبر2020م، بالتوازي مع انخفاض أسعاره في الأسواق العالمية.

قال المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، إنه غدًا الأحد، يتساوى طول الليل مع النهار، وحصة كل منهما 12 ساعة، وبعد 90 يومًا سيأتي برد الشتاء القارس.

أوضح صندوق التنمية الزراعية، دعم برنامج التنمية الريفية من خلال تخصيص مبلغ 3 مليارات ريال لتمويل 8 قطاعات حتى عام 2025م، مشيرًا إلى أنَّ ازدهار الريف ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي.

أكدت وزارة الصحة، أنه من الصعب التفريق بين أعراض الإنفلونزا العادية وأعراض فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الفيصل في هذا الأمر هو توافر ثلاثة أشياء، وهي: الأعراض الظاهرة والاحتمال الوبائي والتشخيص المخبري.

أوضح برنامج حساب المواطن، كيفية الاستفادة بالدعم المقدم من البرنامج، حال وفاة الأب وكون الأم أجنبية.

أوضحت وزارة الصحة، كيفية أخذ مصل الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أنه يمكن تحديد موعد عبر تطبيق «موعد».

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تأشيرة الخروج والعودة لا يمكن تحويلها إلى خروج نهائي للمستفيد خارج المملكة.

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور ثامر الخشان، أن التجمعات كانت مقلقة بشكل واضح، خلال الأيام الماضية، بعد التقارب والزحام بالمخالفة لإجراءات السلامة التي نصحت بها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.

أوضحت دارة الملك عبدالعزيز، أنّ أول وزارة تم إنشاؤها بالمملكة هي وزارة الخارجية، وذلك في عهد الملك المؤسس، وصدر الأمر بإنشائها في عام 1349 هـ/ 1930م.

أوضح صندوق التنمية العقارية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنّه تم تعليق تقديم الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني للعسكريين والمدنيين.

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة مدى إمكانية تغيير الصورة في بطاقة الهوية الوطنية.

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