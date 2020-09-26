أخبار السعودية اليوم.. تراجع أسعار الذهب في المملكة.. و«التنمية الزراعية» يقدم دعمًا بـ 3 مليارات ريال

3 أشياء تحسم التفريق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا
ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت، الموافق 26 سبتمبر 2020م منها: تراجع أسعار الذهب في السوق السعودية.. وعيار 21 بـ196.53 ريال، و«التنمية الزراعية» يقدم دعمًا بـ 3 مليارات ريال لـ8 قطاعات ريفية، و3 أشياء تحسم التفريق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا.
«المرور» يوضح التقويم المعتمد لحساب السن عند استخراج تصريح قيادة
جدد المرور السعودي، تذكير بالتقويم المعتمد في احتساب السن عند استخراج تصريح بالقيادة.
تراجع أسعار الذهب في السوق السعودية.. وعيار 21 بـ196.53 ريال
تراجعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، الموافق 26 سبتمبر2020م، بالتوازي مع انخفاض أسعاره في الأسواق العالمية.
«الزعاق» يعلن موعد تساوي الليل والنهار وبدء الشتاء القارس
قال المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، إنه غدًا الأحد، يتساوى طول الليل مع النهار، وحصة كل منهما 12 ساعة، وبعد 90 يومًا سيأتي برد الشتاء القارس.
«التنمية الزراعية» يقدم دعمًا بـ 3 مليارات ريال لـ8 قطاعات ريفية
أوضح صندوق التنمية الزراعية، دعم برنامج التنمية الريفية من خلال تخصيص مبلغ 3 مليارات ريال لتمويل 8 قطاعات حتى عام 2025م، مشيرًا إلى أنَّ ازدهار الريف ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي.
الصحة: 3 أشياء تحسم التفريق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا
أكدت وزارة الصحة، أنه من الصعب التفريق بين أعراض الإنفلونزا العادية وأعراض فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الفيصل في هذا الأمر هو توافر ثلاثة أشياء، وهي: الأعراض الظاهرة والاحتمال الوبائي والتشخيص المخبري.
«حساب المواطن» يوضح كيفية الاستفادة بالدعم حال كون الأم أجنبية
أوضح برنامج حساب المواطن، كيفية الاستفادة بالدعم المقدم من البرنامج، حال وفاة الأب وكون الأم أجنبية.
«الصحة» توضح كيفية أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية
أوضحت وزارة الصحة، كيفية أخذ مصل الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أنه يمكن تحديد موعد عبر تطبيق «موعد».
هل يمكن تحويل «تأشيرة الخروج والعودة» إلى نهائية من خارج المملكة؟.. «الجوازات» توضح
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تأشيرة الخروج والعودة لا يمكن تحويلها إلى خروج نهائي للمستفيد خارج المملكة.
استشاري يُحدد «مدة مرتقبة» لظهور نتائج التجمعات على أعداد الإصابات بكورونا
أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور ثامر الخشان، أن التجمعات كانت مقلقة بشكل واضح، خلال الأيام الماضية، بعد التقارب والزحام بالمخالفة لإجراءات السلامة التي نصحت بها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.
تعرف على أول وزارة تم إنشاؤها في عهد المؤسس.. ومن تولاها
أوضحت دارة الملك عبدالعزيز، أنّ أول وزارة تم إنشاؤها بالمملكة هي وزارة الخارجية، وذلك في عهد الملك المؤسس، وصدر الأمر بإنشائها في عام 1349 هـ/ 1930م.
توضيح من صندوق التنمية العقارية بشأن مبادرات الدعم السكني
أوضح صندوق التنمية العقارية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنّه تم تعليق تقديم الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني للعسكريين والمدنيين.
هل يمكن تغيير الصورة في بطاقة الهوية الوطنية خلال سريانها؟..الأحوال المدنية تجيب
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة مدى إمكانية تغيير الصورة في بطاقة الهوية الوطنية.
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