الصحة: تسجيل 461 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 769 حالة ووفاة  30 شخصًا

خلال الـ24 ساعة الماضية
كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 332790 حالة.
وأوضحت الوزارة، أنه تمَّ تسجيل 769 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 316405 حالات، كما تمَّ تسجيل 30 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4655 حالة.
وكانت وزارة الصحة، أوضحت أنّه من الصعب التفريق بين أعراض الإنفلونزا العادية وأعراض فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنَّ الفيصل في هذا الأمر هو توافر ثلاثة أشياء، وهي: الأعراض الظاهرة والاحتمال الوبائي والتشخيص المخبري.
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