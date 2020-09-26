السعودية اليوم / صحة حفر الباطن تنظم دورة تدريبية بعنوان "التخطيط والاستعداد للطوارئ"



حفر الباطن 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس

نظمت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة المشاريع والشؤون الهندسية وبالتعاون مع الإدارة العامة للأمن والسلامة بوزارة الصحة مؤخراً دورة تدريبية بعنوان "التخطيط والاستعداد للطوارئ" استمرت لمدة يومين بحضور "14" منسقا للأمن والسلامة بالمنشآت الصحية بحفر الباطن.

وتناولت الدورة عددا من المحاور منها: كيفية الحفاظ على سلامة المنشآت الصحية عبر مطابقة معايير الجودة وسلامة المرضى المعتمدة من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ، وتحديد وتقييم المخاطر وإجراءات سلامة الأرواح ، وتطوير خطط الطوارئ والإخلاء في المنشآت الصحية في حالات الكوارث -لا قدر الله-.

// انتهى //

18:28ت م

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