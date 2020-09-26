السعودية اليوم / جامعة نجران تصدر تقريرها الشهري للتعليم عن بُعد بكلية التربية



نجران 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس

أصدرت جامعة نجران ممثلة بكلية التربية التقرير الشهري الأول لإحصائيات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد للفصل الدراسي الأول1441/142هـ، وذلك خلال المدة من 11/1/1442هـ إلى 5/2/1442هـ .

وأظهر التقرير تنفيذ 1989 محتوى رقميًا، و1440 جلسة افتراضية، وبلغت المدة الإجمالية للجلسات الافتراضية التي نفذتها الكلية 1487 ساعة، و616 تكليفاً إلكترونياً، و19 اختباراً إلكترونياً، و903 إعلانات، إضافة إلى 554 منتدى إلكترونيًا ، كما بلغ العدد الإجمالي للطلاب والطالبات المشاركين في الجلسات الافتراضية 14236 طالباً وطالبة.

وأكد عميد كلية التربية الدكتور محمد بن عبد الله الحازمي حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية لضمان استمرار العملية التعليمية والتدريسية بجودة عالية وفق توجيهات ومتابعة معالي رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، لاستثمار أنظمة وخدمات التعلم الإلكتروني التي وفرتها الجامعة في تحقيق نواتج تعلم المقررات والبرامج الأكاديمية من خلال المتابعة المستمرة لانتظام العملية التعليمية والتدريسية في الأقسام الأكاديمية.

// انتهى //

18:14ت م

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