السعودية اليوم / الأردن تسجل 850 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الأردن 850 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 20 أردنيا قادمين من الخارج، و830 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 96 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4131 حالة، كما سُجلت 4 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 43 حالة.

// انتهى //

18:12ت م

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عمّان 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسسجلت الأردن 850 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8061 إصابة.وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 20 أردنيا قادمين من الخارج، و830 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 96 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4131 حالة، كما سُجلت 4 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 43 حالة.// انتهى //18:12ت م0076

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