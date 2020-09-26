السعودية اليوم / وزير الخارجية السوداني يلتقي بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان



الخرطوم 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس

التقى وزير الخارجية السوداني سعادة عمر قمر الدين إسماعيل عبر الاتصال المرئي اليوم بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت.

وبحثا خلال اللقاء ما حققته السودان في مجال حقوق الإنسان، والتحديات الاقتصادية التي تستدعي تضافر الجهود الدولية لتقديم المساعدات اللازمة لمساعدة الحكومة السودانية.

// انتهى //

17:19ت م

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