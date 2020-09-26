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2020-09-26 الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية تايلند متابعات الخليج 365 - واس Advertisements تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية مملكة تايلند دون برمادن ويناي. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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