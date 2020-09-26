التحالف يدمر منظومة دفاع جوي حوثية في صنعاء

2020-09-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، عن تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع لميليشيات الحوثي في صنعاء.

وأضاف التحالف أنه ملتزم بتدمير قدرات ميليشيا الحوثي التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، بحسب “العربية”.

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وكانت مقاتلات التحالف شنت الأسبوع قبل أيام، غارات متتالية على مجمع دائرة الهندسة العسكرية في ضاحية سعوان شرق مدينة صنعاء، مستهدفة مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات، تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية.

ويشار إلى أن التحالف كان أكد مرارًا أن الميليشيا الحوثية تتعمد التصعيد العدائي، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة.

كما شددت قيادة القوات المشتركة على أنها مستمرة في تطبيق كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين، واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف تلك الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.





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