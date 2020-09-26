، بعد حضوره اللافت مع "الهلال".. مدرب البيرو يستدعي "كاريلو" ،

محمد بن مسعود - الدمام - للعب أمام باراجواي والبرازيل خلال تصفيات كأس العالم

قرر المدير الفني لمنتخب بيرو الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، استدعاء المحترف في صفوف الهلال السعودي أندريه كاريلو، ضمن القائمة التي ستشارك في تصفيات كأس العالم 2022، والمقرر لعبها خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأكدت وسائل إعلام لاتينية، السبت، وجود "كاريلو" على رأس قائمة منتخب بيرو، التي ستخوض مباراتين أمام باراجواي والبرازيل قبل منتصف أكتوبر.

وجاء استدعاء "كاريلو" إلى تشكيلة البيرو بعد التقارير الجيدة التي وصلت إلى المدرب "جاريكا"، مما جعله يواصل الاعتماد عليه بشكل مؤكد خلال الفترة القادمة.منتخب بيرو الأرجنتيني أندريه كاريلو