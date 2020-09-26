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قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، ردّ الاعتراض المقدم من نادي الهلال السعودي، بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، استناداً للمادة 4.3 من (التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19).
وذكر موقع الاتحاد القاري أنه لن يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإصدار أي تعليق إضافي حول هذا الأمر.الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لجنة الانضباط والأخلاق
الاتحاد الآسيوي يرفض اعتراض "الهلال" بشأن استبعاده من دوري الأبطالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-26
قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، ردّ الاعتراض المقدم من نادي الهلال السعودي، بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، استناداً للمادة 4.3 من (التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19).
وذكر موقع الاتحاد القاري أنه لن يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإصدار أي تعليق إضافي حول هذا الأمر.
26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
04:36 PM
أكد أنه لن يصدر أي تعليق إضافي حول الأمر
قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، ردّ الاعتراض المقدم من نادي الهلال السعودي، بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، استناداً للمادة 4.3 من (التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19).
وذكر موقع الاتحاد القاري أنه لن يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإصدار أي تعليق إضافي حول هذا الأمر.
، الاتحاد الآسيوي يرفض اعتراض "الهلال" بشأن استبعاده من دوري الأبطال ،
المصدر : الخليج 365
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