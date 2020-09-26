شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف : تدمير منظومة دفاع جوي معادي تتبع للمليشيا الحوثية بصنعاء والان نبدء بالتفاصيل

دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، منظومة دفاع جوي معادي تتبع للمليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء. وأكد التحالف أن القوات ملتزمة بتدميد القدرات النوعيه للمليشيا الحوثيه والتي تهدد الامن الاقليمي والدولي

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