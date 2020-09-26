شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يستعراض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية تايلند والان نبدء بالتفاصيل

تلقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي وزير خارجية مملكة تايلند دون برمادن ويناي. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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