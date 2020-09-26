الفنون التشكيلية تحتفل باليوم الوطني في خميس مشيط

2020-09-26

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

احتفلت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) بعسير باليوم الوطني التسعين ضمن برامج احتفالات المحافظة بهذا اليوم المجيد بمعرض “الوطن بريشة الفن” التشكيلي الذي افتتحه محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبد العزيز بن مشيط وكان في استقباله مدير جسفت عسير الدكتور علي مرزوق، ونائبه الفنان سلطان عسيري، وعضو الهيئة الإدارية الفنان سعد الأحمري، وبعد التجول في المعرض سطر سعادة المحافظ كلمة بهذه المناسبة شكر فيها جسفت عسير على العرض المتميز بأعمال جسدت الوطن وفق شعار همة حتى القمة.

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من جانبه ذكر نائب مدير جسفت عسير الفنان سلطان عسيري بأن المعرض احتوى بين جنباته على أكثر من 25 عملاً فنياً تشكيلياً جمعت بين الأعمال المسندية، والنحتية، إضافة إلى أعمال الكولاج، وفق موضوعات وطنية استحضرت الوطن وقياداته وانجازاته أبدعها عدد من أعضاء وعضوات الجمعية؛ يمثلهم: صالحه الأحمري، وختمة السهل، وعلي مرزوق، وسلطان عسيري، وسعد الأحمري، وعبد الله البارقي، وحنان الشهراني، وعلي سلمان، وأمجاد الشريم، وفهد النعيمة، وبندر الأسمري، وهيله الشريف، ومحمد بيه، ووفاء الشهراني.

مختتماً حديثه بأن المعرض عكس حرص فناني جسفت عسير وفناناتها على استلهام منجزات الوطن في نصوصهم البصرية، وفق اتجاهات وأساليب ومواضيع متنوعة، مقدماً شكره لمحافظة خميس مشيط التي أتاحت الفرصة لفناني الجمعية وفناناتها ليعبروا عن مشاعرهم بالريشة والألوان تجاه الوطن.





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