محمد بن مسعود - الدمام - قال: ملتزمون بتدمير قدرات الميليشيا الانقلابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي دمرت قوات التحالف، "تحالف دعم الشرعية باليمن" منظومة دفاع جوي معادية تتبع للميليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء. وأكد التحالف أنهم ملتزمون بتدمير القدرات النوعية للميليشيا الحوثية والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي. وحصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو يبين تلك العملية . قوات التحالف ميليشيا الحوثي 26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442 05:47 PM قال: ملتزمون بتدمير قدرات الميليشيا الانقلابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي Advertisements "تحالف دعم الشرعية باليمن": تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع لميليشيا الحوثي في صنعاء "تحالف دعم الشرعية باليمن": تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع لميليشيا الحوثي في صنعاء دمرت قوات التحالف، "تحالف دعم الشرعية باليمن" منظومة دفاع جوي معادية تتبع للميليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء. وأكد التحالف أنهم ملتزمون بتدمير القدرات النوعية للميليشيا الحوثية والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي. وحصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو يبين تلك العملية . الكلمات المفتاحية ، "تحالف دعم الشرعية باليمن": تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع لميليشيا الحوثي في صنعاء ،

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