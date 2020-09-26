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ذكرت وكالة "بلومبرغ" اليوم (السبت)، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الموافقة على إمداد أنقرة بمنظومة دفاعية أوروبية حديثة، وذلك بعد أقل من أسبوعين من توجيه "أردوغان" تحذير شديد اللهجة إلى الرئيس "ماكرون" بأنه "سيواجه مشكلات معه شخصياً"، متهماً إياه بـ"الجهل وتحريض اليونان والعبث بمصالح تركيا".
ونقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين أتراك مطلعين أن "أردوغان" طلب في مكالمة هاتفية جرت الثلاثاء الماضي، من "ماكرون" التخلي عن معارضته للتعاون مع أنقرة في إنتاج المنظومة الدفاعية، التي تصنعها شركة "يوروسام" الأوروبية، وفقاً لـ"سبوتنيك".
من ناحيته، بين مسؤول في الرئاسة الفرنسية، أن "ماكرون رد على هذا الطلب بأنه يتعين على تركيا توضيح أهدافها في سورية قبل بحث تصدير المنظومات الدفاعية الأوروبية إليها".
وكانت تركيا قد تفاوضت مع فرنسا في السنوات الأخيرة، بشأن إمكانية مشاركة تركيا في إنتاج المنظومة الصاروخية الأوروبية المتطورة، ونشر هذه الصواريخ في أراضيها.الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442 05:16 PM
"بلومبرغ" تكشف محادثة جرت بينهما قبل 4 أيام
ذكرت وكالة "بلومبرغ" اليوم (السبت)، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الموافقة على إمداد أنقرة بمنظومة دفاعية أوروبية حديثة، وذلك بعد أقل من أسبوعين من توجيه "أردوغان" تحذير شديد اللهجة إلى الرئيس "ماكرون" بأنه "سيواجه مشكلات معه شخصياً"، متهماً إياه بـ"الجهل وتحريض اليونان والعبث بمصالح تركيا".
ونقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين أتراك مطلعين أن "أردوغان" طلب في مكالمة هاتفية جرت الثلاثاء الماضي، من "ماكرون" التخلي عن معارضته للتعاون مع أنقرة في إنتاج المنظومة الدفاعية، التي تصنعها شركة "يوروسام" الأوروبية، وفقاً لـ"سبوتنيك".
من ناحيته، بين مسؤول في الرئاسة الفرنسية، أن "ماكرون رد على هذا الطلب بأنه يتعين على تركيا توضيح أهدافها في سورية قبل بحث تصدير المنظومات الدفاعية الأوروبية إليها".
وكانت تركيا قد تفاوضت مع فرنسا في السنوات الأخيرة، بشأن إمكانية مشاركة تركيا في إنتاج المنظومة الصاروخية الأوروبية المتطورة، ونشر هذه الصواريخ في أراضيها.
، "أردوغان" يهاجم "ماكرون" علنًا.. ويطلب منه المساعدة في الخفاء ،
المصدر : الخليج 365
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