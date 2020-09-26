، "الزهراني" يحتفل بعقد قران ابنه "محمد" في الطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل المهندس جمعان بن سعيد الزهراني، بعقد قران ابنه "محمد"، من ابنة سعيد بن محمد آل لافي الغامدي -رحمه الله- مساء أمس الجمعة، بإحدى قاعات الأفراح في محافظة الطائف.

اقتصر الحفل على أهالي العروسين، تماشياً مع القرارات الخاصة بمنع التجمعات، والتدابير التي وضعت في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا.