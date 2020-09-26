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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل المهندس جمعان بن سعيد الزهراني، بعقد قران ابنه "محمد"، من ابنة سعيد بن محمد آل لافي الغامدي -رحمه الله- مساء أمس الجمعة، بإحدى قاعات الأفراح في محافظة الطائف.
اقتصر الحفل على أهالي العروسين، تماشياً مع القرارات الخاصة بمنع التجمعات، والتدابير التي وضعت في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا.
26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442 05:11 PM
احتفل المهندس جمعان بن سعيد الزهراني، بعقد قران ابنه "محمد"، من ابنة سعيد بن محمد آل لافي الغامدي -رحمه الله- مساء أمس الجمعة، بإحدى قاعات الأفراح في محافظة الطائف.
اقتصر الحفل على أهالي العروسين، تماشياً مع القرارات الخاصة بمنع التجمعات، والتدابير التي وضعت في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا.
، "الزهراني" يحتفل بعقد قران ابنه "محمد" في الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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