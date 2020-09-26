، شاهد.. علم السعودية وصور القيادة ترفرف في قلب العاصمة البوسنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ90

أقام مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة البوسنية سراييفو التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، معرضًا في أكبر مركز تجاري بمدينة سراييفو، وذلك ضمن المشاركة في فعاليات اليوم الوطني للمملكة الـ 90، التي ينفذها المركز بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزير آل الشيخ .

وحظي المعرض خلال مدة انعقاده بإقبال كبير من البوسنيين الذين يكنون كل الحب والتقدير للمملكة وقيادتها، كما نوه المواطنون البوسنيون بفعالياته وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع صور القيادة وعلم السعودية.

وأوضح مدير المركز الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ، أن الهدف من هذه الفعالية هو التعريف بهذه الذكرى العزيزة على كل المسلمين بالعالم، مشيراً إلى المكانة العالية للمملكة في قلوب المسلمين لاسيما مسلمي البوسنة والهرسك الذين يكنون للمملكة كل حب وتقدير واحترام وتربطهم بها علاقات تاريخية عريقة.

وأشار "آل الشيخ" إلى أنه جرى خلال المعرض تقديم عرض مرئي عن أبرز ما وصلت إليه المملكة من تطور في جميع المجالات التنموية والثقافية، كما تم توزيع بعض الكتيبات والمنشورة التعريفية بالمملكة باللغة البوسنية، وتقديم الضيافة للزائرين من القهوة العربية والتمر السعودي، منوهاً إلى أن هذه الفعاليات تأتي بتوجيهات ومتابعة من الوزير رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يدعم كل مشاريع وبرامج المركز.

وأوضح الدكتور محمد آل الشيخ، أن المعرض شهد إقبالاً كبيراً من الزوار وتغطية من وسائل الإعلام المختلفة، سائلاً الله أن يديم على المملكة العربية السعودية الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية تميزت هذا العام بإطلاق فعاليات ومبادرات في جميع مراكزها والملحقيات الدينية التي تشرف عليها بالخارج، تزامنا مع اليوم الوطني للمملكة للتنويه بالدور الريادي لقادة السعودية في خدمة الإسلام ورعاية الحرمين الشريفين وبيان جهودهم في نشر الوسطية والاعتدال والتسامح والسلام.

Advertisements

مركز الملك فهد الثقافي سراييفو