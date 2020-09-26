شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. آخر تطورات مشروع تقاطع شارع "صاري" مع طريق الملك فهد في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قال مدير عام الطرق والجسور في أمانة محافظة جدة، صالح البخاري، إن أمانة المحافظة تعمل على تنفيذ مشروع جسر تقاطع شارع "صاري" مع طريق الملك فهد.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن المشروع سيساهم في تحرير الحركة من الشرق إلى الغرب، والتخفيف من الاختناقات المرورية.

وأشار إلى أن قيمة المشروع أكثر من 92 مليون ريال، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن إقامة جسرين، تم افتتاح الجسر الجنوبي منه مؤخراً، وسيتم افتتاح الجسر الآخر في القريب العاجل.