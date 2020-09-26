شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية. توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية. كما توقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

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