شكرا لمتابعة خبر عن جدة تسجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن محافظة جدة سجلت أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، بعدما سجلت 49 حالة إصابة جديدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 461 حالة إصابة جديدة، و769 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 316,405 حالة، فضلًا عن تسجيل 30 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4655 وفاة.