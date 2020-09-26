شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: أسعار عمليات التكميم مبالغ فيها في المستشفيات الخاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب استشاري الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور علي بن معيض، بوضع حد أدني وأعلى للكشوفات والخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة.

وأضاف، خلال مداخلة له في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن أسعار بعض العمليات والخدمات المقدمة في المستشفيات الخاصة مبالغ فيها مثل عمليات التكميم التى لا تتجاوز تكلفتها 7 آلاف ريال، بينما تتراوح قيمتها في المستشفيات الخاصة من 18 إلى 55 ألف.

وأكد أن بعض الأطباء يفرضون على المريض تحاليل لا يحتاجها من أجل زيادة نسبة أرباحهم، مشدداً على ضرورة عمل لجان متخصصة لوضع هذه الأسعار بشكل عادل للطبيب والمريض.