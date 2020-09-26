تفاصيل خبر وفاة الشيخ عبدالرحمن السديس امام الحرم الملكي اليوم - شاهد

نفت وسائل إعلام سعودية محلية، اليوم الاربعاء 23 سبتمبر 2020، خبر وفاة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس بفيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة التواصل المحلية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن خبر وفاة الشيخ عبدالرحمن عن عمر يناهز 60 عاما، عارٍ من الصحة ولا اساس له، مؤكدة انه يتمتع بصحة جيدة.

خبر وفاة أمام الحرم الملكي الشيخ عبد الرحمن السديس .. حقيقة أم شائعة ؟

وأكد الكاتب السعودي زهير كتبي المقرب من السديس، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الشيخ عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، مؤكدة انه يتمتع بصحة جيدة، وما حصل له في إحدى الصلوات وهو يقرأ القرآن مجرد “شرقة”.

وقال كتبي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الحالة الصحية للشيخ جيدة، ويباشر عمله وقام بعقد بعض الاجتماعات مع قيادات الحرمين، وأنه لا صحة لما تناقله البعض في وسائل التواصل.

وقالت الناشطة نور الامل عبر موقع تويتر:" اليوم الوطني٩٠ بالله عليكم من يأكدلنا صحة خبر وفاة الشيخ عبدالرحمن السديس، لأن شفت الخبر بالفيس ونبي نتأكد وربي يحفظه ويطلع خبر كاذب".

وقال ناشط اخر عبر تويتر:" وفاة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وأمام الحرم المكي الشيخ عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وأعلنت قنوات على يوتيوب، خبر وفاة السديس امام الحرم المكي؛ جراء وعكة صحية مفاجئة تعرض لها الساعات الماضية، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه لم يؤكد عبر المنصات والمصادر الرسمية.

وأثار السديس ضجة واسعة جدا في المنصات الاجتماعية، عقب توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل، إذ اعتبره مراقبون أنه يروج للتطبيع العربي مع الاحتلال وتجاوز المبادرة العربية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت خلال اليومين السابقين بخبر وفاة امام الحرم الملكي الشيخ عبدالرحمن السديس، مما أثار تساءل كبير بين النشطاء حول صحة الخبر وفاته، حيث أثار ضجة واسعة جدا في المنصات الاجتماعية، عقب توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل، إذ اعتبره مراقبون أنه يروج للتطبيع العربي مع الاحتلال وتجاوز المبادرة العربية.

وأكدت سائل إعلام محلية تابعته وكالة "سوا" الاخبارية، أن كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية حول وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس عارٍ من الصحة، مطالبا وسائل الاعلام بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وقالت صحيفة الوئام المحلية، إن الشيخ السديس ظهر قبل يومين في مؤتمر صحفي ليصدر العديد من التوجيهات فيما يتعلق بالمساجد المغلقة والمسجد النبوي الشريف، والذي أغلقتها السلطات ضمن الاجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وطالب السديس المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقاية لضمان فتح المساجد، مشدد على ضرورة الزائرين الالتزام بالإجراءات الوقاية لضمان فتح الاماكن المقدس وعد فرض إغلاقات عليها بسبب كورونا.

وتوقع الشيخ السديس في تصريحاته فتح موسم العمرة خلال الاشهر الجارية مع ضمان عدم كثرة الاعداد للحفاظ على المعتمرين، مضيفا أن السلطات أطلقت منصات الالكترونية لتسجيل من خلالها بموسم العمرة.

وكانت السلطات بالمملكة العربية السعودية قد ألغت موسم الحج لهذا العام لجميع الدول باستثناء سكان المملكة، وذلك بناء على توصيات وزارة الصحة بالمملكة وانتشار الوباء بشكل كبير بين المواطنين وكافة دول العالم.