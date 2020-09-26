منحه عطية ليشتري بها جملًا

عندما تناول الملك المؤسس قهوة أبو سحيم، تذكر طعم القهوة أثناء تحركاته لتوحيد البلاد، وهي القصة التي رواها الشيخ عبد الله الصقري ونشرتها دارة الملك عبد العزيز. وحكى الشيخ الصقري القصة قائلًا، إنَّ الملك عبد العزيز منح أبو سحيم عطية ليشتري بها جملًا. Advertisements وتابع الشيخ الصقري، أنَّ أبو سحيم كان رجلًا مسنًا وله لحية كبيرة بيضاء، وإنَّ وقت القصة كان أواخر الربيع، حيث كان أبو سحيم يمسك بدلة القهوة وعندما رشف الملك عبد العزيز رشفة من أول فنجان، طلب فنجانًا آخر، وقال إنَّ تلك القهوة ذكرته بالقهوة التي كان يتناولها في الأيام الأولى. اقرأ أيضًا: تعرف على أول وزارة تم إنشاؤها في عهد المؤسس.. ومن تولاها

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. قصة الملك المؤسس مع قهوة أبو سحيم وكيف ذكرته بالأيام الأولى لتوحيد المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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