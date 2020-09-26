«مسام» يعلن نزع 1144 لغمًا وعبوة ناسفة بمديرية باب المندب

نفذ مشروع (مسام) لنزع الألغام في اليمن، عملية إتلاف وتفجير 1144 لغمًا وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في مديرية باب المندب بالساحل الغربي.

وقال عام المشروع أسامة القصيبي –وفقًا لموقع مسام الإلكتروني- إن عملية الإتلاف التي نفذها فريق جمع القذائف تعد العملية الـ30 ليصل إجمالي عمليات الإتلاف التي نفذها (مسام) في اليمن 81 عملية إتلاف وتفجير لآلاف الألغام والقذائف غير المنفجرة.

وشملت العملية إتلاف 226 لغمًا مضادًّا للدبابات، 309 قذائف غير منفجرة، 272 فيوز منوعة، 333 ذخيرة غير منفجرة، و4 صواريخ مفخخة.

ويعمل مشروع مسام على عملية إتلاف الألغام والمتفجرات المنتزعة بشتى أنواعها أول بأول كمنهج ثابت دأب عليه المشروع لضمان عدم استخدامها مجددا من أي طرف كان.

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من جانبه، أشاد مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عدن، العميد قائد هيثم، بالإنجاز الكبير الذي قدمه مشروع (مسام) في سبيل تأمين حياة اليمنيين من خطر الألغام.

وهنأ العميد هيثم المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا، بمناسبة العيد الوطني للملكة شاكرًا جهودها ودورها الكبير في دعم اليمن واليمنيين في شتى المجالات.

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