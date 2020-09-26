الصحة: 3 أشياء تحسم التفريق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا

أكدت وزارة الصحة، أنه من الصعب التفريق بين أعراض الإنفلونزا العادية وأعراض فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الفيصل في هذا الأمر هو توافر ثلاثة أشياء، وهي: الأعراض الظاهرة والاحتمال الوبائي والتشخيص المخبري.

وذكر حساب «الصحة937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «قد لا يمكن التفريق بشكل واضح بين الأعراض والعلامات السريرية بين الإنفلونزا العادية وبين covid-19، حيث إن الأعراض متقاربة لحد كبير».

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وأضافت الوزارة أنه «لتشخيص حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، لا بد من توفر أحد الاحتمالات الوبائية، بالإضافة للأعراض، والتشخيص المخبري».

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