أكدت وجود تشابه كبير بين المرضين
أكدت وزارة الصحة، أنه من الصعب التفريق بين أعراض الإنفلونزا العادية وأعراض فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الفيصل في هذا الأمر هو توافر ثلاثة أشياء، وهي: الأعراض الظاهرة والاحتمال الوبائي والتشخيص المخبري.
وذكر حساب «الصحة937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «قد لا يمكن التفريق بشكل واضح بين الأعراض والعلامات السريرية بين الإنفلونزا العادية وبين covid-19، حيث إن الأعراض متقاربة لحد كبير».
وأضافت الوزارة أنه «لتشخيص حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، لا بد من توفر أحد الاحتمالات الوبائية، بالإضافة للأعراض، والتشخيص المخبري».
اقرأ أيضًا:
«الصحة» توضح كيفية أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية
26 وفاة جديدة بكورونا.. والصحة تكشف إجمالي حالات الإصابة والشفاء
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: 3 أشياء تحسم التفريق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.