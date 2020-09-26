«المرور» يوضح التقويم المعتمد لحساب السن عند استخراج تصريح قيادة

حدد الأوراق المطلوبة والإجراءات
جدد المرور السعودي، تذكير بالتقويم المعتمد في احتساب السن عند استخراج تصريح بالقيادة.
وذكر «المرور» -عبر حسابه على تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن «التاريخ المعتمد هو التاريخ الهجري».
ووجه أحد المواطنين استفسارًا قال فيه « يتم احتساب العمر بالتاريخ الهجري أو الميلادي لإصدار تصريح قيادة؟».
من جهة أخرى، أوضح المرور أنه لاستخراج تصريح القيادة يلزم إتمام ١٧ سنة، و٦ صور شخصية، وكشف طبي، ثم تقديم الطلب في مدرسة تعليم القيادة.
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