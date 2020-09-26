«المرور» يوضح التقويم المعتمد لحساب السن عند استخراج تصريح قيادة

جدد المرور السعودي، تذكير بالتقويم المعتمد في احتساب السن عند استخراج تصريح بالقيادة.

وذكر «المرور» -عبر حسابه على تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن «التاريخ المعتمد هو التاريخ الهجري».

ووجه أحد المواطنين استفسارًا قال فيه « يتم احتساب العمر بالتاريخ الهجري أو الميلادي لإصدار تصريح قيادة؟».

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من جهة أخرى، أوضح المرور أنه لاستخراج تصريح القيادة يلزم إتمام ١٧ سنة، و٦ صور شخصية، وكشف طبي، ثم تقديم الطلب في مدرسة تعليم القيادة.

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