انكسار حدة الحرارة النهارية تدريجيًّا
قال المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، إنه غداً الأحد، يتساوى طول الليل مع النهار، وحصة كل منهما 12 ساعة، وبعد 90 يومًا سيأتي برد الشتاء القارس.
وأضاف الزعاق –في حسابه عبر تويتر- إنه في قادم الأيام سيبدأ الليل يزيد والنهار يقصر لمدة 90 يومًا، وكذلك تزيد برودة الليل وتنكسر حدة الحرارة النهارية بالتدريج.
وأشار الزعاق إلى أنه بعد 90 يوماً من الآن سنعيش شدة الشتاء القارس.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «الزعاق» يعلن موعد تساوي الليل والنهار وبدء الشتاء القارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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