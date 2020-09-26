«الحصيني» يتوقع موعد ومناطق انخفاض الحرارة عن الـ40 مئوية

الصغرى تتراوح ما بين 19 و27 مئوية
أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أنه بدءًا من يوم الاثنين القادم سنودع درجات الحرارة التي تتجاوز الأربعين مئوية كدرجة عظمى .
وقال الحصيني –عبر حسابه على تويتر- إنَّ المناطق التي ستودع الأربعينيات المئوية تشمل: مناطق الرياض وحائل والقصيم والجوف والشرقية والحدود الشمالية وتبوك ونجران، بحيث تتراوح درجة الحرارة الصغري عليها ما بين (27) و(19) مئوية.
وأشار الحصيني إلى أنَّ منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، متوقع أن تتراوح الحرارة العظمى بين بداية الأربعينيات ونهاية الثلاثينيات.
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