هل يمكن تغيير الصورة في بطاقة الهوية الوطنية خلال سريانها؟..الأحوال المدنية تجيب

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدويينات القصيرة مدى إمكانية تغيير الصورة في بطاقة الهوية الوطنية.

وقالت الأحوال المدنية، إنه غير مسموح بتغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية إلا بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

وكانت الأحوال المدنية أوضحت أنه يمكن تفويض شخص آخر لاستلام بطاقة الهوية الوطنية من خلال الدخول على حساب المستفيد في منصة أبشر ثم اختيار التفاويض/ تفويض مراجعة قطاع/ الأحوال المدنية/ استلام بطاقة الهوية الوطنية ثم عمل التفويض.

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وتابعت الأحوال المدنية أنه يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية من خلال الدخول على حساب المستفيد في منصة أبشر/ ثم اختيار مواعيد/ الأحوال المدنية/ حجز موعد/ تجديد بطاقة الهوية الوطنية.

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