للمدنيين والعسكريين
أوضح صندوق التنمية العقارية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنّه تم تعليق تقديم الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني للعسكريين والمدنيين.
وأضاف صندوق التنمية العقارية أنَّ التمويل المدعوم لجميع المستفيدين مستمر، مؤكدًا أن القرار يشمل الطلبات الجديدة والذين لم يقوموا بتوقيع عقد المبادرة قبل تاريخ 2020/05/31، ولا يشمل من سبق أن قام بتوقيع عقد المبادرة قبل هذا التاريخ.
جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المغردين على الحساب الرسمي لصندوق التنمية العقارية: « هل في صندوق التنمية العقاري أحد يفزع لنا من الظلم الذي حصل من البنك الفرنسي والصندوق العقاري لي سنة معلق بينكم منحة خادم الحرمين ١٤٠ألف لكبار السن والمتقاعدين علمًا باني موقع العقد في شهر/١٣/ ٣ سنة١٤٤١ ».
وكان صندوق التنمية العقارية، دعا المواطنين كافة بالمملكة، للاطلاع على أفضل التوصيات التمويلية من برنامج القرض العقاري التي يقدمها تطبيق المستشار العقاري.
اقرأ أيضا:
صندوق التنمية العقارية يحسم موقف الدعم بعد توقيع العقد
خدمة المستشار العقاري.. الإمكانيات والتوصيات التمويلية
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من صندوق التنمية العقارية بشأن مبادرات الدعم السكني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.