توضيح من صندوق التنمية العقارية بشأن مبادرات الدعم السكني

أوضح صندوق التنمية العقارية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنّه تم تعليق تقديم الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني للعسكريين والمدنيين.

وأضاف صندوق التنمية العقارية أنَّ التمويل المدعوم لجميع المستفيدين مستمر، مؤكدًا أن القرار يشمل الطلبات الجديدة والذين لم يقوموا بتوقيع عقد المبادرة قبل تاريخ 2020/05/31، ولا يشمل من سبق أن قام بتوقيع عقد المبادرة قبل هذا التاريخ.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المغردين على الحساب الرسمي لصندوق التنمية العقارية: « هل في صندوق التنمية العقاري أحد يفزع لنا من الظلم الذي حصل من البنك الفرنسي والصندوق العقاري لي سنة معلق بينكم منحة خادم الحرمين ١٤٠ألف لكبار السن والمتقاعدين علمًا باني موقع العقد في شهر/١٣/ ٣ سنة١٤٤١ ».

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وكان صندوق التنمية العقارية، دعا المواطنين كافة بالمملكة، للاطلاع على أفضل التوصيات التمويلية من برنامج القرض العقاري التي يقدمها تطبيق المستشار العقاري.

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