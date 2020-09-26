«التنمية الزراعية» يقدم دعمًا بـ 3 مليارات ريال لـ8 قطاعات ريفية

أوضح صندوق التنمية الزراعية، دعم برنامج التنمية الريفية من خلال تخصيص مبلغ 3 مليارات ريال لتمويل 8 قطاعات حتى عام 2025م، مشيرًا إلى أنَّ ازدهار الريف ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار الصندوق –عبر تويتر- إلى أنَّ القطاعات الثمانية تشمل التالي:

ـ تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي، في الباحة وعسير وجازان.

ـ تطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية، وذلك في جميع المناطق الريفية.

ـ تطوير تربية النحل وإنتاج العسل في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة.

ـ تطوير صناعة المحاصيل البعلية، في مكة المكرمة وعسير وجازان والباحة.

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ـ تنمية زراعية وتجارة الورد في الطائف.

ـ تطوير قطاع صغار مربي الماشية في جميع المناطق الصحراوية.

ـ تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه في الباحة وعسير والطائف والقصيم.

ـ تعزيز قدرات الصيادين ومستزرعي الأسماك في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والمنطقة الشرقية.

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