شرطة الرياض تعلن القبض على 159 إثيوبيًا مخالفًا

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على 159 مخالفًا من الجنسية الإثيوبية في عددٍ من المواقع بالرياض.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إنَّ الجهات المختصة بالمنطقة واصلت جهودها الميدانية في متابعة مخالفي أنظمة أمن الحدود، حيث أسفرت تلك الجهود عن القبض على (159) مخالفًا من الجنسية الإثيوبية بعدد من المواقع بمدينة الرياض.

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وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للجهة المختصة.

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