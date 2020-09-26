اليوم الوطني / 13 شاعراً يتغنون بالوطن في أمسية لأدبي أبها



أبها 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

نظم نادي أبها الأدبي أمس أمسية شعرية وطنية عبر الاتصال المرئي بعنوان ( وهل أحب سواه) احتفاء باليوم الوطني 90 ، شارك فيها ثلاثة عشر شاعرا من ثلاث عشرة منطقة في المملكة، فمن مكة شارك أحمد الهلالي، ومن المنطقة الشرقية شاركت اعتدال ذكر الله، و من جيزان أيمن عبدالحق، ومن الحدود الشمالية هلال مزعل، ومن المدينة المنورة شتيوي الغيثي، ومن عسير علي مهدي، كماشارك لؤي المكرمي من نجران، ومحمد فرج العطوي من تبوك، وخليف غالب من حائل، وسعود اليوسف من الرياض، وأحمد اللهيب من القصيم، وحامد مناور الرويلي من الجوف، وحسن الزهراني من الباحة.

وتنوعت الأساليب الفنية للشعراء لكنها اجتمعت في التغني بالوطن الكبير الذي يجمعهم ، مشيرين إلى ملامح من النهضة الحضارية التي شهدتها المملكة منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- .

يذكر أن الأمسية بُثت عبر منصة زوم وقناة النادي على اليوتيوب .

// انتهى //

16:01ت م

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