السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيب تاون 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس

سجلت جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1480 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 668 ألفًا و529 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 16 ألفًا و312 حالة وفاة.

// انتهى //

15:42ت م

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كيب تاون 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسسجلت جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1480 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و29 وفاة جديدة.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 668 ألفًا و529 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 16 ألفًا و312 حالة وفاة.// انتهى //15:42ت م0058

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