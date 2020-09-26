

أبها 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

تنظم جامعة بيشة مساء غدٍ بمركز الأمير فيصل بن خالد للمؤتمرات حفلاً للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ (90) للمملكة العربية

وأوضح رئيس الجامعة أن فعاليات الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية انطلقت منذ الأسبوع الماضي في مختلف كليات الجامعة في بيشة والنماص وبلقرن وتثليث، حيث تتضمن برامج نوعية تنسجم مع هذه الذكرى العظيمة

وأشار الدكتور صفحي إلى أن فعاليات جامعة بيشة تركز على إبراز ما يحظى به التعليم العالي وجامعة بيشة من دعم متواصل من القيادة الرشيدة لهذه البلاد .

// انتهى //

15:28ت م

0054



أبها 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واستنظم جامعة بيشة مساء غدٍ بمركز الأمير فيصل بن خالد للمؤتمرات حفلاً للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ (90) للمملكة العربية السعودية بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي.وأوضح رئيس الجامعة أن فعاليات الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية انطلقت منذ الأسبوع الماضي في مختلف كليات الجامعة في بيشة والنماص وبلقرن وتثليث، حيث تتضمن برامج نوعية تنسجم مع هذه الذكرى العظيمةوأشار الدكتور صفحي إلى أن فعاليات جامعة بيشة تركز على إبراز ما يحظى به التعليم العالي وجامعة بيشة من دعم متواصل من القيادة الرشيدة لهذه البلاد .// انتهى //15:28ت م0054

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / جامعة بيشة تحتفي بذكرى اليوم الوطني غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.