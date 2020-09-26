السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض: القبض على 159 مخالفاً لأنظمة أمن الحدود بعدد من المواقع في الرياض



الرياض 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس

صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بالمنطقة واصلت جهودها الميدانية في متابعة مخالفي أنظمة أمن الحدود، حيث أسفرت - بفضل الله - تلك الجهود عن القبض على (159) مخالفاً من الجنسية الأثيوبية بعدد من المواقع بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم للجهة المختصة.

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15:26ت م

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